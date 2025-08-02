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Dehşet anları kamerada... Trafikte baltayla saldırdılar: Baba ve oğul tutuklandı

Dehşet anları kamerada... Trafikte baltayla saldırdılar: Baba ve oğul tutuklandı

2.08.2025 10:10:00
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İHA
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Dehşet anları kamerada... Trafikte baltayla saldırdılar: Baba ve oğul tutuklandı

Ankara'da trafikte önünü kestikleri araca balta ile saldıran baba-oğul, polisin çalışması ile tespit edilerek gözaltına alındı. İki zanlı "tehdit ve "mala zarar verme"den tutuklandı.

Ankara Çevre Yolu Keçiören-Yozgat Bulvarı bağlantısında gece saatlerinde meydana gelen olayda; 2 kişi, trafikte A.Y. yönetimindeki aracın önünü kesip araçtan inmesini istedi. A.Y. ve yanındaki arkadaşı kapıları kilitledi ve dışarıya çıkmadı. 2 kişi, aracın bagajından aldıkları baltayla A.Y.'nin aracına vurdu.

A.Y., bu sırada yola devam etti. Saldırı, araçta bulunan sürücünün arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; araçtan inen 2 kişinin saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerin ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"ŞERİT İHLALİ YAPTI, KORNA ÇALDIM"

Mağdur sürücü A.Y. polisteki ifadesinde çalıştığı şirkete ait araç ile seyir halindeyken bir sürücüye şerit ihlali nedeniyle korna çaldığını, bunun üzerine sürücünün kendisini takip ettiğini ve önünü kestiğini, araçtan inen 2 kişinin tehditte bulunduğunu ve aracın ön ve yan camına balta ile zarar verdiğini belirtti.

BABANIN 6, OĞLUNUN 3 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polisin yaptığı çalışmada araca baltayla saldıranların V.K. ve oğlu T.K. olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sonucunda; şüpheliler V.K. ve T.K. Sincan Fevzi Çakmak Mahallesi Sakarya Caddesi'nde olayda kullandıkları balta ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden V.K.'nın 6, T.K.'nın 3 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Şüpheliler hakkında 'Tehdit', ve 'Mala zarar verme' suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca araç sürücü V.K.'nin ehliyetine el konuldu ve şüpheliye ehliyeti yanında bulundurmamak, güvenlik nedeni veya başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamaktan idari para cezası uygulandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli baba ve oğlu, adliyeye sevk edildi. V.K. ile oğlu T.K., nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' suçlarından tutuklandı. 

 

İlgili Konular: #Ankara #Trafik

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