Dehşet anları kamerada: Zorla aracına bindirmeye çalıştı, hem kadına hem köpeğine saldırdı!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde zorla bir kadını arabaya bindirmeye çalışan şahıs, kadının köpeğini de defalarca tekmeledi. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Dehşet anları kamerada: Zorla aracına bindirmeye çalıştı, hem kadına hem köpeğine saldırdı!
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:47

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bir otomobilden inen şahıs, bir kadına ve yanındaki köpeğine saldırdı. Cadde ortasında yerde duran kadını zorla otomobile bindiren şahıs, ardından köpeği tekmelemeye başladı.

Çevredekilerin tepkisi üzerine otomobiline binmeye çalışan şahıs, bu esnada otomobilden inen kadını tekrar darbetmeye başladı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçtığı esnada kadın ezilme tehlikesi yaşadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÖPEĞİ KAYBOLDU

Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, köpeğinin ise kaybolduğu öğrenildi.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #Ankara #darp #Köpek

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