Erdoğan'a 'evim yok' diyen kadının eşinden özür: CHP'den 'düzeninize lanet olsun' tepkisi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyareti kapsamında bir kadın Erdoğan'a, "Evim yok Cumhurbaşkanım, evim yok. Çadırda kalıyorum" diye seslenmişti. Korumaların uzaklaştırdığı kadının eşi kameralar karşısında özür diledi. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan tepki geldi.

Erdoğan'a 'evim yok' diyen kadının eşinden özür: CHP'den 'düzeninize lanet olsun' tepkisi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 18:53

Malatya'yı ziyaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Başkanım iki dakika konuşabilir miyiz? Evim yok Cumhurbaşkanım, evim yok. Çadırda kalıyorum" diye seslenen kadın korumalar tarafından uzaklaştırılmıştı.

Kadının eşi kameralar karşısına geçerek, "Konteyner diyeceğine çadır demiş. Devlet büyüklerimizden özür dileriz. Devletten beklentim yok. Zaten devletin başı kendinden aşkın" sözleri ile özür diledi. 

CHP'DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, söz konusu 'özür videosunu' alıntılayarak duruma tepki gösterdi.

Başarır, "‘Evim yok, çadırda yaşıyorum’ diyen bir depremzedenin eşi, kamera karşısına geçirilip özür dilemek zorunda bırakılıyorsa; konteyneri çadırdan üstün tutan, hakkını aramayı suç sayan bu korku düzeninize lanet olsun!" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #CHP #Erdoğan #çadır

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