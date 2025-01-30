Kırklareli'nde genç kadının şüpheli ölümü! Anne ve oğul gözaltına alındı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 13:22

Güncelleme: 30.01.2025 - 13:22

Kırklareli'nde, S.A. isimli genç kadın, Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak’tayaşayan arkadaşı B.Ç.’nin evine gitti. Bir süre sonra B.Ç., S.A.’nın hareketsiz kaldığını iddia ederek polise ihbarda bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen S.A.’nın ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine B.Ç. ve annesi N.Ç. gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan N.Ç. serbest bırakılırken, diğer şüpheli B.Ç.'nin soruşturması devam ediyor.