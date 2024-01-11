Dehşet anları kameraya yansıdı: Otobüs şoförüne tekme ve yumruklu saldırı!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 19:15

Güncelleme: 11.01.2024 - 19:17

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi, Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında; Büyükşehir Belediyesine ait 16 M 00100 plakalı otobüsün şoförü Mustafa S., hat güzergahındaki bir durağa park edilen hafif ticari araç nedeniyle durağa yanaşamadı.

Cadde üzerinde duran Mustafa S., duraktaki aracın sürücüsü ile yanında bulunan kişileri yanlış park konusunda uyardı. Bunun üzerine tartışma çıkarken, otobüse giren hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki 2 kişi, Mustafa S.’ye saldırdı.

YOLCULAR ARAYA GİRDİ

Mustafa S.’ye tekme ve yumruklarla saldıran 3 kişi, yolcuların araya girmesiyle otobüsten indirildi. Şoför Mustafa S. ise polisi arayıp, durumu bildirerek şikayette bulundu.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; otobüs şoförünün durakta bekleyen araç sürücüsünü uyardığı, otobüsün kapısının açılmasının ardından duraktaki kişilerle şoför arasında arbede yaşandığı, sürücünün 3 kişi tarafından tekme ve yumrukla darbedildiği, bazı yolcuların saldırganları araçtan indirmeye çalıştığı ve otobüste yaşanan panik anları yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.