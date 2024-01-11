Bursa’da erkek vahşeti: Tartıştığı eşinin boğazını kesti!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 18:24

Güncelleme: 11.01.2024 - 18:24

Editör notu: Cinayet faili erkeğin fotoğrafı ve ismi, haberi servis eden İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gizlenmiştir.

Yenişehir ilçesi Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak’ta 16.30 sıralarında; çiftçilik yapan Y.A. (24), eşi Petek A. (24) ile sözlü tartışmaya başladı.

BIÇAKLA KATLETTİ

Bir süre sonra tartışma kavgaya döndü. Sinirlenen Y.A., bıçakla eşinin boğazını kesti. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Petek A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede araştırma yapan ekipler, Y.A.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.