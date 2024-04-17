Dehşet anları… Köpeği ezip kaçtı!

Sarıyer’de yerde yatan köpeği otomobiliyle ezen sürücü yerde kıvranan köpeğe aldırmadan olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 14:21
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Olay geçen Pazartesi sabah saat 07.00 sıralarında Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi 35. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre esnafın baktığı 'Tombik' isimli köpek yerde yattığı sırada 34 HZR 20 plakalı otomobili kullanan sürücü köpeğin üzerinden geçti. 

Sürücü yerde kıvranan köpeğe aldırmadan otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Sabah dükkanını açmak için oto sanayi sitesine gelen Erdal Özdağlar, Tombik'in yerde hareketsiz yattığını fark etti, ardından da işyerinin güvenlik kameralarını inceledi.

“TOMBİK BİZİM SOKAĞIMIZIN GÜLÜYDÜ”

Tombik isimli köpeğin öldüğünü fark eden Erdal Özdağlar, "Tombik bizim sokağımızın gülüydü. Dün sabah saat 07.00 gibi geldiğimde yolda hareketsiz yatıyordu. Normalde her sabah bizi karşılardı; ama baktım yol ortasında yatıyor, esnaf arkadaşım geldi başında arabayla kornaya bastı, 'Ne oluyor?' dedi. 'Dur uyandırayım Ahmet abi' dedim. Gittim takıldım hatta. 'Tombik kalk sabah oldu' dedim. Baktım hareketsiz, ağzına baktım acaba zehirlenmiş mi diye. Tombik ölmüş. Durum bu yani üzücü" şeklinde konuştu.

EZİP KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Otomobil sürücüsünün Tombik isimli köpeği ezerek kaçtığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, köpeğin yolda yattığı ve aracın yerde yatan köpeğin üzerinden geçtiği anlar görülüyor. Görüntülerde ayrıca geri gelen sürücünün yerde kıvranan köpeğe aldırmadan olay yerinden uzaklaştığı anlar da görülüyor.


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