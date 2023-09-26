Dehşet evi: İzmir’de akran zorbalığı iddiası!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 15:49

Güncelleme: 26.09.2023 - 15:49

İddiaya göre, İzmir’in Konak ilçesinin Tepecik semtinde yaşanan acı olayda yaşları 9-13 arasında değişen 6 kız çocuğu, yaşıtları olan Ayşenur’a 15 gün boyunca işkence etti. Söz konusu iddiada 6 kişilik arkadaş grubu Ayşenur’u tehdit ederek evine çağırdı.

OdaTV’nin aktardığı habere göre, korkusundan kimseye bir şey anlatamayan Ayşenur, yaşadıklarını ailesinden saklamaya çalıştı. Ancak annesi işten döndüğü sırada, sokakta yaşanan bir karmaşada kendisine seslenenlerin “Ayşenur’u 6 kız dövmüş” demeleriyle küçük kızın başına gelenler de ortaya çıktı.

Anne ile yapılan röportajda, Ayşenur’un yaşadıklarını ilk öğrendiğinde karakola gidip şikayetçi olduğunu, hastaneye gittiklerini, pedagoglarla görüşüldüğünü ancak sonuç alınmadığını söyledi. Anne savcılığa görüntüleri kendisinin teslim ettiğini, darp raporu aldığını fakat bir türlü sesini duyuramadığını belirtti.

Bu çocukların daha önce de başka bir çocuğa kırık cam yedirmeye çalıştığını, bir önlem alınması gerektiğini, yoksa başka çocuklara da zarar vermeye devam edeceklerini söyledi.

Çocukların ailelerinden de şikayetçi olan anne röportajda “Ailelerin bir özür dilemeyi bile çok gördüğünü adalet söz konusu biz olunca nedense işlemediğini görüyorum. Bu acıya dayanamıyorum bu işe yetkililer el koymazsa ben katliam yaratacağım” dedi.