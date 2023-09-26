Okul fobisi nasıl yenilir? Çocuklar bunları yapıyorsa dikkat

Yayınlanma: 26.09.2023 - 14:41

Güncelleme: 26.09.2023 - 14:44

Okula uyum süreci hakkında Cumhuriyet’e bilgi veren Psikolog Büşra Gökağaç, okula uyum ile ilgili sorunların en çok anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinde görüldüğünü belirtti.

SORUNUN NEDENLERİ

Sorunun nedenlerinden de bahseden Gökağaç, “Bunun başlıca sebepleri çocuğun mizacı, ailenin tutumları, bağlanma stilleridir. Yeni ortamın çocuk için bir bilinmezlik ve belirsizlik oluşu stresi beraberinde getirir. Ailelerin çocuğa okul süreciyle ilgili net ve somut bilgilendirmeler yapması ve çocuğu sürece alıştırması gerekmektedir” dedi.

Uyum süreci ile ilgili ailelere de tavsiyelerde bulunan Gökağaç, “Çocuğa okul ile ilgili bilgi vermek, duygularını ifade etmesine yönelik sohbetlerde bulunulmalı. Aile içinde okulla ilgili olumsuz deneyimler paylaşılmamalı. Okulla ilgili tüm süreçlere çocuk da dahil edilmelidir” diye konuştu.

10 GÜNÜ AŞIYORSA DİKKAT

Okul fobisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gökağaç şu ifadeleri kaydetti:

Okul fobisi, çocuğun yaşadığı kaygı nedeniyle okula gitmeyi reddetmesi olarak adlandırabilir. Çoğunlukla okula başlama yaşı olan 5-7 yaş grubunda görülür.

Bu fobi durumunu yaşayan çocuklarda okula gideceği zaman ağlama, öfke ve saldırganlık davranışları, bakımverene sarılıp bırakmama, baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı, kusma gibi fiziksel belirtiler görülür.

Okulda ise sınıfa girmeyi, derse katılmayı reddetme, ağlama evde yaşanan fiziksel belirtilere benzer belirtiler ve asabiyet gözlemlenir. Okul fobisi geliştiren çocuklarda, erken psikolojik yaşantıların rolü büyüktür.

Bakımverene çok bağımlı yetiştirilen, aşırı koruyucu aile tutumlarına maruz kalan, huzursuz bir aile ortamında büyüyen ve her istediği hızlıca yerine getirilen çocuklarda okul fobisi daha çok görülür. Her okula gitmeme isteği okul fobisi olarak nitelendirilemez. Bu noktada bahsedilen davranışların sıklığı çocukta 7-10 günü aşıyor ise okul fobisi durumundan bahsedilebilir.

Psikolog Büşra Gökağaç

NELER YAPILABİLİR?

Cumhuriyet olarak çocukların okul sorunu yaşamaları durumunda nasıl davranılması gerektiğini madde madde derledik: