Dehşete düşüren akran zorbalığı kamerada! Genç kızı feci şekilde darbedip görüntüsünü paylaştılar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan akran zorbalığı ve genç kızların içine düştüğü durum görenleri şaşırttı. Henüz 14-15 yaşlarında olan 6 kız yanlarına çağırdıkları 2 kızı feci şekilde darbetti. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 13:46
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Marmaris'te bir araya gelen 6 kız çocuğu, iddiaya göre sevdikleri bir erkekten uzak durmasını istedikleri F.K. ve A.A. isimli kızları yanlarına çağırdı. Çağrılan yere gelen kızları adeta evire çevire döven 6 kızı, yanlarında bulunan bir erkek engellemek istese de başarılı olamadı. Şiddete uğrayan kızların şikayeti üzerine olay esnasında çekilen görüntüleri de ele geçiren polis ekipleri, akranlarına şiddet uygulayan 6 kız ve ailesi hakkında işlem başlattı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

F.K. ve A.A. isimli kızlar ve aileleri tarafından yapılan şikayet üzerine başlatılan çalışmalarda, diğer kızların uyguladıkları şiddeti kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı. 

Görüntü kayıtları ile birlikte çalışma başlatan polis ekipleri zorbalık yapan tüm kızların kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Şiddet uygulayan kızlar ve aileleri hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenilirken, mağdur kızlar ve ailelerinin mahkemeye başvurdu.


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