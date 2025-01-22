Dehşete düşüren olay: 1,5 yaşındaki kızını çöpe attı!

İstanbul Esenyurt’ta Ayşe D. 1,5 yaşında olan kız çocuğunu çöpe atıp kaçtı. Çocuk koruma altına alınırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Dehşete düşüren olay: 1,5 yaşındaki kızını çöpe attı!
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İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:04

Olay, dün 18:00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşlarında bir kız çocuğunun çöpte olduğunu gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada bir adam, “bu benim kızım” diyerek çocuğu çöpten almaya çalıştı. Çevredeki yurttaşlar ise bu duruma izin vermedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak çocuğu ambulansa aldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANNENİN ATTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından çocuğun annesi Ayşe D.'nin çocuğu çöpe attığı tespit edildi. Anne gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Annenin psikolojik sorunları olduğu, çöpün yanında çocuğu almak isteyen adamın ise babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.


Etiketler: #Esenyurt #çöp #Çocuk

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