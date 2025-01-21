16 yaşındaki çocuk otobüs kaçırdı

Yayınlanma: 21.01.2025 - 13:38

Güncelleme: 21.01.2025 - 13:38

İstanbul Güngören’de 16 yaşındaki bir çocuk, dedesine ait Metro Turizm otobüsünü kaçırdı. İddiaya göre, çocuk dedesinin otobüsünü habersiz bir şekilde alarak caddeye çıktı. Direksiyon kontrolünü sağlayamayan çocuk, otobüsle park halindeki araçlara çarptı. Olayda, birçok araç hasar gördü. Çarpmanın ardından çocuk, otobüsü olay yerinde bırakarak kaçtı.

Olay sonrası hasar gören araç sahipleri polise haber verdi. Çocuğun kimliği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.