Dekor salona taştı seyirciler tehlike atlattı

Zorlu Performans Sanatları Merkezi yapımı Arthur Miller’ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı “Satıcının Ölümü”, 15 ve 16 Haziran’daki son iki temsille sezonu tamamladı.

Son temsilde ise dikkat çeken bir olay yaşandı. Oyunun başkarakteri Willy Loman’ın yollarda geçen yaşamı ve ruhsal döngüsü ile izleyiciye zaman, bellek ve düş kırıklığı temalarını yansıtan, sahnenin merkezinde olan, farklı yönlere hareket edebilen, dairesel ve rampalı yol sahneye taştı. Oyunun en hareketli dakikalarında yaşanan bu aksaklık, en ön sıralarda oturan seyircileri tehlikeye attı. Yolun dışarıya taştığını fark eden yapım ekibi oyuna mola verdi. Yapım ekibinin yaklaşık 10 dakikalık çabasıyla dekor yerine oturduldu. “Happy” rolünü canlandıran Kerem Arslanoğlu, hem mola sırasında hem de oyunun sonunda yaşanan teknik aksaklıktan dolayı seyircilerden özür diledi. Arslanoğlu, “14 oyun boyunca bunu ilk kez yaşıyoruz. Hepinizden özür diliyoruz” açıklamalarında bulundu.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞIYDI

İlk olarak 1949’da, “Amerikan rüyası”nın en parlak döneminde sahnelenen ve kapitalizm eleştirisi olarak kabul gören oyunun, Rufus Norris yönetimindeki Zorlu PSM yapımı, yüksek tutulan bilet fiyatları, “kısıtlı görüş” seçeneği ve Rönesans Holding sponsorluğu nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.

Dekor tasarımı Es Devlin imzalı oyunun kadrosunda Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu, Beyti Engin, Alize Edizyürek, Buse Kara, Defne Koldaş, İpek Türktan, Mert Aydın, Ömer Cem Çoltu, Talha Kaya, Ardel Biran, Atakan Büyükbaş, Can Çelik, Duygu Savaşçı, Fethi Arda Ergül, Gürdeniz Bursalı, Hakan Karaca, İsmail Keskin, Merve Tokgöz, Tuğçe Doygunel, Tufan Afşar, Ubey Gül ve Yağmur Elif Şeber yer alıyor.