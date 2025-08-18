Delege seçimlerinde yumruklar konuştu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 04:00:00
Cemil Ciğerim
Samsun Atakum’da CHP’nin delege seçimlerinde parti binası önünde patlak veren kavgada, yaralananlar oldu.

Yüzüne darbe alanlar arasında CHP Atakum ilçe başkan adaylarından Prof. Dr. Şevket Özkaya’da yer aldı.

Polis ekipleri olay yerine müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Kavganın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

