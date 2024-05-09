DEM Parti binasının kurşunlanmasında belediye başkanının ağabeyi tutuklandı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 18:00

Güncelleme: 09.05.2024 - 18:00

Meydan Mahallesi’nde 8 Mayıs gecesi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) binasına ateş açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, DEM Parti’den belediye başkanı seçildikten kısa süre sonra partisinden istifa eden Bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Begit’in ağabeyi Halil Begit ile M.K.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Begit tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Begit, kardeşinin düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırıyı kınadığını belirten Begit, “DEM Parti ilçe bürosunda meydana gelen adli olayı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Yaşanan olay iki kişi arasındaki sosyal medya üzerinden yapılan karşılıklı yazışmalar neticesinde vuku bulmuş olup, siyasi bir anlam taşımamaktadır. Bahse konu olayın taraflarında birinin, Birecik DEM Parti İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu binada ikamet etmesinden dolayı olayın siyasi boyutlara taşımasına fırsat vermiştir. Yine olayı siyasi boyutlara çekerek, kendi suçlarını örtbas etmek isteyen açıklamaları kabul etmiyoruz. Halkı tahrik ederek ve kişi hedefi göstererek, yapılan tüm açıklamaları kınıyoruz. Bu süreç en çok Birecik halkımıza zarar vermektedir. Halkımızın yıpranmaktan çok hizmete ihtiyacı vardır. Türk yargı ve kolluk birimlerimiz, bu olaya ilişkin gerekli işlemleri hassasiyetle yürütmekte olup, hukuki prosedür içerisinde neticelendireceğine güvenimiz sonsuzdur. Yaşanan üzücü ve tasvip etmediğimiz bu olayı, başka yönlere çekmenin de halkımıza bir faydası olmadığı gibi zararı çoktur” ifadelerini kullandı.