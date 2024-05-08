Şanlıurfa'da DEM Parti bürosuna silahlı saldırı!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:04

Güncelleme: 08.05.2024 - 09:38

Edinilen bilgiye göre saldırı, sabah saatlerinde Birecik ilçesi Meydan Mahallesi’nde yaşandı.

DEM Parti’nin ilçe örgütü bürosuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

14 MERMİ İSABET ETTİ

Saldırıda büronun camlarına 14 adet mermi isabet ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Valiliği Birecik ilçesinde DEM Parti’nin bürosuna yönelik yapılan silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, faillerin yakalanması için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Birecik ilçemizde 08.07.2024 tarihinde gece 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi Dr. Abdulkadir Erdil caddesi üzerinde bulunan Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet ettiği belirlenmiş olup failin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gerekli tahkikata başlanılmış olup konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.