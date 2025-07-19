DEM Parti’den alevilere: ‘Bu kaygılarınızın hepsini boşa çıkaracağız’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Pir Sultan Abdal Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen aşure programına katıldı. Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada, "Bu coğrafya, bu topraklar ne yazık ki halkların kanıyla, acılarıyla yoğrulmuş. Ortadoğu coğrafyası tarih boyunca neredeyse gün yüzü görmedi. Geçmiş dönemde yaşanmış çok sayıda Alevi katliamının 21. yüzyılda devam ettiğine acı acı tanıklık ediyoruz. Suriye'de Alevi canlarımız son 600 yılın en büyük katliamlarından birini yaşadılar. Resmi rakamlara göre 6 bin Alevi canımız Suriye'de katledildi. O canlarımız işkenceyle katledildi ve bitmedi. Bakın, şimdi Dürzilerin üzerinden bir oyun oynanıyor ve çok büyük bir katliamın kapıları açıldı. İşte tarih boyunca bu acılara tanıklık eden, yaşayan, iliklerine kadar hisseden biz Aleviler artık bu emperyalist sistemin oyunlarına hep beraber dur demeliyiz. Bizleri bölüp parçalayan, bizleri katleden, birbirimize kırdırtan, halkları birbirine düşman eden politikaların son bulması için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmalıyız" ifadesini kullandı.

"EŞİT YURTTAŞLIK HAKKININ TESİS EDİLMESİ İÇİN ÇABA SARF ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Aşure bizim için aynı zamanda direnişin sembolüdür. Biz bu direnişin çocukları olarak, insanların bir beraber ama eşit ve kardeşçe yaşamasını savunmak durumundayız. Bizler bunu yapabiliriz. Bizler gerçekten korkuyu Kerbela’da bırakanlarız. Bizler 'Enel Hak' diyen Hallacı Mansur’un, Pir Sultanların, Baba İshakların ve direnen canların torunlarıyız. Bizler Seyid Rızaların torunlarıyız ve onlardan öğrendiğimiz öğretiyle direnmeye devam edeceğiz. Mücadele etmeye, bir olmaya, beraber olmaya devam edeceğiz. Eşit yurttaşlık hakkının bu coğrafyada tesis edilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz.

Barış ve Demokratik Toplum Sürecinden geçiyoruz. Alevi canlarımızın bu sürece ilişkin kaygıları büyük. Biz bunun farkındayız. Bu kaygılarınızın hepsini boşa çıkaracağız. Gerçekten bir barış, gerçekten bir eşitlik, gerçekten bir kardeşlik sağlanana dek ve başta Aleviler olmak üzere bu topraklarda yaşayan bütün farklı halklardan ve inançlardan insanların eşit yurttaşlık hakkı temelinde bütün hakları tanımlanana dek bu mücadelemiz ortaktır. Bir olacağız, beraber olacağız."