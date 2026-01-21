DEM Parti'den Suriye'ye ziyaret kararı

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları’nın 21 Ocak Çarşamba günü Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğusunda yer alan bölgeleri ziyaret edeceği belirtildi.

Hatimoğulları’na ziyarette; DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Milletvekili ve Demokratik Birlik İnisiyatifi Sözcüsü Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mersin Milletvekili Ali Bozan ile çeşitli baro ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin eşlik edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları; DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Milletvekilimiz ve Demokratik Birlik İnisiyatifi Sözcüsü Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mersin Milletvekilimiz Ali Bozan ile çeşitli baro ve STK temsilcileriyle birlikte Federe Kürdistan Bölgesi üzerinden Rojava’yı ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında, siyasi partiler başta olmak üzere bölgenin siyasi dinamiklerinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilecektir” denildi.