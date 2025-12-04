Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AP Türkiye Raportörü Amor ile görüştü!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AP Türkiye Raportörü Amor ile görüştü!

4.12.2025 12:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AP Türkiye Raportörü Amor ile görüştü!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un görüşmesinde; Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile güncel siyasi gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile Genel Merkez’de görüştü.

Görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile güncel siyasi gelişmeler ele alındı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyetimiz, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile Genel Merkezimizde bir araya geldi. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile güncel gelişmeler ele alındı."

Image

Image

İlgili Konular: #avrupa birliği #Tuncer Bakırhan #raportör #Dem Parti

İlgili Haberler

Sürpriz 'Öcalan' ziyareti: DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na gitti
Sürpriz 'Öcalan' ziyareti: DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na gitti DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na hareket etti. Heyet, saat 17.45 civarında adadan döndü.
DEM Partili Koçyiğit açıkladı: Öcalan 'Bahçeli'ye darbe olur' dedi mi?
DEM Partili Koçyiğit açıkladı: Öcalan 'Bahçeli'ye darbe olur' dedi mi? İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen heyette yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sayın Öcalan’ın ‘Süreç başarısız olursa MHP içerisinde Bahçeli’ye darbe olur’ gibi bir cümlesi yok" dedi.
DEM Parti MYK toplanıyor: Gündemde İmralı Heyeti'nin Öcalan ile görüşmesi var
DEM Parti MYK toplanıyor: Gündemde İmralı Heyeti'nin Öcalan ile görüşmesi var DEM Parti MYK, Parti Genel Merkezi'nde bugün toplanıyor. Toplantıda, DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile dün yaptığı görüşme ve yarın toplanacak olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ülkede yaşanan son siyasi gelişmeler ve yürütülen süreç görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.