DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AP Türkiye Raportörü Amor ile görüştü!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile Genel Merkez’de görüştü.

Görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile güncel siyasi gelişmeler ele alındı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyetimiz, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile Genel Merkezimizde bir araya geldi. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile güncel gelişmeler ele alındı."