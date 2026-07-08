DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın acı günü

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ablası Herdem Yıldız’ın kızı Ebru Yıldız’ın (38) vefat haberini almasının arından dün DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile birlikte memleketi Kars’a geldi.

Bakırhan’ın yeğeni Ebru Yıldız’ın cenazesi ise bugün Kars’ın Paşaçayır Mahallesi'nde kılınan öğlen namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

DEM PARTİLİ İSİMLER KATILDI

Cenaze törenine Ebru Yıldız'ın ailesinin yanı sıra, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Ağrı Milletvekilleri Nejla Demir ve Heval Bozdağ, DEM Parti Kars İl Eş Başkanları Arzu Savaş Derman ve Ramazan Erkmen ile parti üyeleri de katıldı.