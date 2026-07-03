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DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan erişim engellerine tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan erişim engellerine tepki

3.07.2026 14:07:00
Güncellenme:
ANKA
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan erişim engellerine tepki

Nûmedya24, Azadiya Welat, Ajansa Welat ve Sendika.org'a yönelik erişim engeli kararlarına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, söz konusu kararların basın ve ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu belirtti. Hatimoğulları ve Bakırhan, erişim engellerinin kaldırılması çağrısında bulundu.
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 siteye yönelik erişim engeli kararlarına tepki gösterdi.

Hatimoğulları yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nûmedya24, Azadiya Welat, Ajansa Welat ve Sendika.org'a yönelik erişim engelleri, basın özgürlüğünü hedef alan sansür politikasındaki ısrarın göstergesidir. Kürt basınını, muhalif yayınları ve halkın haber alma hakkını hedef alan bu kararlar, basın özgürlüğünü idari kararlarla boğma çabasıdır. Gerekçesiz ve kopyala-yapıştır kararlarla basın kurumlarını, gazetecileri ve muhalif sesleri susturmaya dönük bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın haber alma hakkını, Kürtçeyi, özgür basını ve hakikatin sesini hedef alan bu sansür politikalarından derhal vazgeçilmelidir."

"SANSÜR GERÇEĞİ ORTADAN KALDIRMAZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Nûmedya24, Azadiya Welat, Ajansa Welat ve Sendika.org'a yönelik erişim engelleri, iktidarın hakikatten duyduğu korkunun ve sansür politikalarındaki ısrarının yeni bir göstergesidir. Gazeteciliği cezalandıran, Kürt basınını hedef alan ve yurttaşların haber alma hakkını kısıtlayan bu uygulamalar, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik açık bir müdahaledir. İdari kararlarla gerçekleri karartabileceğini sananlar yanılıyor. Sansür, gerçeği ortadan kaldırmaz, yalnızca hukuk devleti ilkesini ve demokratik değerleri daha fazla aşındırır. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın erişim engelleriyle teslim alınamaz. Halkın haber alma hakkını, basın özgürlüğünü ve Kürtçe yayıncılığı hedef alan bu hukuksuz uygulamalara derhal son verilmelidir."

İlgili Konular: #erişim engeli #Tülay Hatimoğulları #Tuncer Bakırhan #Dem Parti

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