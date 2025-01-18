DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası hayatını kaybetti!
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan, hayatını kaybetti. Ali Bakırhan'ın cenazesinin yarın Kars'ta toprağa verileceği öğrenildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan, hayatını kaybetti.
DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre; Bakırhan'ın cenazesi yarın Kars'ta defnedilecek.
Part çalışmaları nedeniyle Adana'da bulunan Tuncer Bakırhan'ın da bugün Kars'a gideceği bildirildi.
Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan da, geçen Temmuz ayında hayatını kaybetmişti.
Etiketler: #Baba #Dem Parti #Kars #Tuncer Bakırhan
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