CHP Bodrum İlçe Başkanı'nın acı günü... Ağabeyi hayatını kaybetti!

CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın’ın ağabeyi Tolga Işın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

CHP Bodrum İlçe Başkanı'nın acı günü... Ağabeyi hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:38

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yokuşbaşı Emin Anter Bulvarı’nda gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Tolga Işın (47), 48 AJD 273 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen 34 JD 3199 plakalı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Işın, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Tolga Işın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Tolga Işın'ın CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın’ın ağabeyi olduğu öğrenildi.

 


Etiketler: #ağabey #başkan #CHP #Bodrum

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