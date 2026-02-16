DEM Parti heyeti bugün Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gidiyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.02.2026 10:58:00
DEM Parti İmralı Heyeti, bugün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere adaya ziyaret gerçekleştirecek. Heyet, adaya en son 16 Ocak tarihinde gitmişti.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile görüşeceği bildirildi.

DEM Parti Basın Bürosu, İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvetili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol’un Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gideceğini açıkladı.

Heyet, adaya en son 16 Ocak’ta gitmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta DEM heyetiyle Saray'da 4’üncü kez görüşmüştü.

KOMİSYON EKİBİ TOPLANACAK

Öte yandan bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazım ekibiyle toplanması, komisyonda grubu bulunmayan partilerin temsilcilerini ayrı ayrı kabul etmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #Dem Parti