DEM Parti'den resmi açıklama: Partinin ismi ve logosu değişecek mi?

7.05.2026 12:00:00
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin isim ve logo değişikliği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir yenilenmeden bahsediyoruz. Bu konularla ilgili alınmış kararlar yoktur" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan'ın gündeminde DEM Parti'nin isim ve logo değişikliği gündemi vardı.

Bir yenilenmeden bahsettiklerini belirten Doğan, "Bütün bunları konferanslarda değerlendiriyoruz. Bu sorularla ilgili konferanslarda tartışmadan ne ismimizle ne logomuzla ilgili yanıt vermek mümkün değil" dedi.

Doğan ayrıca konu hakkında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti. "Bu konularla ilgili alınmış kararlar yoktur. Çünkü bunlar konferanslarda tartışılacak" ifadelerini kullandı.

"KRİTİK ÖNEMDE"

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için statü önerisine değinen Doğan, "Biz en başından beri şunu tespit ettik ve kamuoyuyla paylaştık; barış için resmiyet kazanmış, yani yasal güvencelerle çerçevelenmiş bir demokratik muhataplık zemininin oluşturulması kritik bir önem taşıyor. Hem barışın inşası için, hem demokratik siyaset alanının açılması için ana aktör olan sayın Öcalan'ın hukuken ve ana aktörlüğünü değerlendirebileceği koşulların oluşturulması bizim açımızdan çok kritik bir önemde" dedi.

Süreçte belirsizlikler ve zorluklar olduğunu kaydeden Doğan, "Biz DEM Parti olarak bu zorlukların aşılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gecikme var, bu gecikme endişeleri artırıyor. Tüm bunlara rağmen bu süreç çok kıymetli. Yaklaşım da bu şekilde olmalı" diye konuştu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü… DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Süreçte bazı tıkanıklıklar yaşanıyor Van’da düzenlenen 1 Mayıs mitinginde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ''Süreçte bazı tıkanıklıklar yaşanıyor şu anda. Biz bu tıkanıklıkların aşılması için elimizden gelen her türlü çabanın içindeyiz" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz'den 'süreç' açıklaması: 'Tıkanma ve dondurma' abartılı bir yaklaşım' DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, "sürecin dondurulduğu" ile ilgili çıkan haber ve yorumlara ilişkin, "Biz sürecin dondurulduğu ifadesini kullanmak istemiyoruz. Böyle bir ifadenin sürecin ruhuna da aykırı olduğunu düşünüyoruz çünkü bu süreç öyle dondurabileceğimiz, geçmiş dönemde Erdoğan'ın ifade ettiği şekliyle 'buzdolabına kaldırabileceğimiz' bir süreç değil'' dedi.
Gündem: Öcalan... DEM Parti'den, Devlet Bahçeli'ye 'statü' yanıtı: 'Altına imza atıyoruz' PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü" statüsü öneren MHP lideri Bahçeli'ye, DEM Parti'den ilk yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bahçeli'nin bugünkü sözlerinin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan, gelin tarihi birlikte yazalım" dedi.