DEM Parti'den resmi açıklama: Partinin ismi ve logosu değişecek mi?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan'ın gündeminde DEM Parti'nin isim ve logo değişikliği gündemi vardı.

Bir yenilenmeden bahsettiklerini belirten Doğan, "Bütün bunları konferanslarda değerlendiriyoruz. Bu sorularla ilgili konferanslarda tartışmadan ne ismimizle ne logomuzla ilgili yanıt vermek mümkün değil" dedi.

Doğan ayrıca konu hakkında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti. "Bu konularla ilgili alınmış kararlar yoktur. Çünkü bunlar konferanslarda tartışılacak" ifadelerini kullandı.

"KRİTİK ÖNEMDE"

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için statü önerisine değinen Doğan, "Biz en başından beri şunu tespit ettik ve kamuoyuyla paylaştık; barış için resmiyet kazanmış, yani yasal güvencelerle çerçevelenmiş bir demokratik muhataplık zemininin oluşturulması kritik bir önem taşıyor. Hem barışın inşası için, hem demokratik siyaset alanının açılması için ana aktör olan sayın Öcalan'ın hukuken ve ana aktörlüğünü değerlendirebileceği koşulların oluşturulması bizim açımızdan çok kritik bir önemde" dedi.

Süreçte belirsizlikler ve zorluklar olduğunu kaydeden Doğan, "Biz DEM Parti olarak bu zorlukların aşılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gecikme var, bu gecikme endişeleri artırıyor. Tüm bunlara rağmen bu süreç çok kıymetli. Yaklaşım da bu şekilde olmalı" diye konuştu.