DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti il Başkanı Alya Akkuş gözaltına alındı.

DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
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DHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 20:55

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nce koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan evinde gözaltına alındı. 

Akkuş’un evinde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu.

HAVAYOLU İLE İSTANBUL’A GÖTÜRÜLDÜ

İl Başkanı Alya Akkuş, işlemlerin devamı için Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere havayolu ile İstanbul’a gönderildi.


Etiketler: #Dem Parti #Iğdır #gözaltı

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