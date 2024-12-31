DEM Parti milletvekili Meral Danış Beştaş, ‘Öcalan’ görüşmesinin perde arkasını anlattı: ‘Hazırım dediğine göre beklenen adımlar atılmamış’

Yayınlanma: 31.12.2024 - 00:21

Güncelleme: 31.12.2024 - 00:23

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Halk TV'de Rota programına katıldı.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in İmralı F Tipi Cezaevinde bulunan terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin soruları yanıtlayan Beştaş, "Cumhur İttifakı'nın kendi arasında konsensus sağladığını düşünüyorum" diye konuştu.

“ÇÖZÜM SÜRECİNE EVRİLMESİNİ UMDUĞUMUZ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ”

Beştaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Öncelikle şunu ifade edeyim. Dün görüşmenin ardından bir açıklama yayınlandı. O açıklama dikkatli okunursa orada ne konuşulduğunun, üzerine tartışılan meselelerin ne olduğu, Kürt ve Türk halklarının kardeşliğinden demokrasiye evrilmesine kadar birçok ayrıntıyı barındırdığını ifade etmek istiyorum. Sonuçta 3 saatlik görüşmenin tamamının bu aşamada kamuoyu ile paylaşılmasının doğru olmadığına karar verilmiş. Çözüm sürecine evrilmesini umduğumuz bir görüşme gerçekleşti. Biz uzun yıllardır Kürt meselesinin demokratik ve siyasal yöntemlerle çözülmesi gerektiğini ve diyalog ile müzakereden geçtiğini ifade eden bir yerde Türkiye siyasetinde yerimizi alıyoruz. Tecritin bir hukuksuzluk olduğunu, bir işkence olduğunu ifade ettik. Bu sadece bir temenni değil, 2013-2015 yıllarında nelerin değişebileceğini deneyimlemiş olduk. Olumsuz sonuçlanmış olabilir ancak dersler çıkarabiliriz."

“METİNDE BAHÇELİ VE ÖCALAN GÖNDERMESİ VAR”

Yapılan açıklamanın Cumhur İttifakı'nda nasıl yankı bulduğu sorusuna ise Beştaş şu ifadeleri kullandı:

"Açıklama metninin kendisinde ve 1 Ekim'den sonra yaşananları bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Bu metinde yer alan Bahçeli ve Öcalan göndermesi var. Öcalan kendi başına, tek taraflı bir görüşle, Sayın Bahçeli ve Erdoğan'ı zikretmiyordur. En azından karşılıklı bir konsensusun olduğunu düşünüyorum. Buna pozitif bir yaklaşım olduğunu ifade edebilirim. İlk dönemde Bahçeli'nin çağrısının Erdoğan'dan habersiz mi diye tartışıldı ama Türkiye'nin en önemli meselesine ilişkin Cumhur İttifakı böyle bir uzlaşı sağlamadan böyle bir girişimde bulunmaz kanaatindeyim. İktidar blokunda negatif bir durum görmedim, kendi görüşümü böyle iletebilirim.

“BİR SÜRECE EVRİLMESİ KUVVETLE MUHTEMEL”

Metnin içi boş olduğunu, yol haritası sunmuyor değerlendirmelerine katılmıyorum. Aksine 7 maddelik metinden çokça üzerine tartışılabilecek ve sonuç çıkarılabilecek bir süreç de dünden beri yaşıyoruz. Her şeyden önce bir muhataplık meselesi var. Öcalan İmralı Adasında. Bizim çözüm için işaret ettiğimiz bir aktör Öcalan'dı. Bu üç ismin geçtiği metinden söz ediyoruz. Bir kere görüşmelerin devam edeceği sonucuna varıyoruz. Demek ki bir sürece evrilmesi kuvvetle muhtemel. Zaten büyük umut da orada yatıyor. Türkiye'de demokratik dönüşüme ihtiyaç olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Şu anda Türkiye anayasasız bir ülke. Anayasa Mahkemesi kararları tanınmıyor. Diğer yandan Türk ve Kürt halklarının birlikteliği meselesine çok güçlü bir vurgu var. Yalnızca Türkiye'de değil Suriye'yi de kapsıyor. Bu içeriği nasıl okuduğumuza bağlı olarak görülecek çok bilgi var. Böyle bir sürecin girişi için de güçlü bir adım atıldığını düşünüyorum."

YENİ ANAYASA VE ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI

DEM Parti Milletvekili Beştaş, yeni anayasada ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına destek istenmesi iddialarına da yanıt verdi.

“Her seçim dönemi öncesinde, Kürtler ile AK Parti'nin anlaştığı anlaşacağı tartışmaları gırla gider. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim HDP hakkında kapatma davası var. Biz müzakere ile mücadeleyi ayırt etmeyi iyi biliyoruz. Biz damdan düşenleriz. Bu konuda deneyime ihtiyacımız yok. Maalesef o kadar büyük olaylarla sınandık ki. Biz müzakereyi her koşulda savunuruz ama siyaseten mücadeleyi bırakmayız. Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin bu sürece olumlu bakmasını tabii ki olumlu buluyoruz. Biz Özel'in Dervişoğlu'nun ve Erbakan'ın da partilerini temsilen bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşması gerektiğini savunuruz. Bizim bütün bu partilerle ittifak yapacağımız çıkarılması mümkün mü? İktidardaki ile muhatap olarak görüşmemizden bu sonuç asla çıkarılmamalı.”