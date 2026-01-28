DEM Parti MYK'sı toplandı: Sürecin akıbeti, Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırılar, insani koridor çağrısı görüşülecek

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Parti Genel Merkezi'nde bugün toplandı. Toplantıda, yürütülen sürecin akıbeti, Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırılar ve bu saldırılara karşı Türkiye'de düzenlenen protestolarda kolluk kuvvetinin gözaltı, tutuklama yapması ve Parti'nin Türkiye'nin Mürşitpınar ve Nusaybin sınır kapılarında insani koridor açılması çağrısı görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.

DEM Parti MYK'sı DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları başkanlığında bugün saat 10.30'da Parti Genel Merkezinde toplandı. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise Demokrasi Partisi (DEP) 19. Dönem Şırnak Milletvekili ve 2009-2014 Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın cenazesine katıldığı için MYK'ya başkanlık yapamadı.

Toplantıda, yürütülen sürecin akıbeti ve TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor yazımına ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. MYK'da Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırılar ve bu saldırılara karşı Türkiye'de düzenlenen protestolarda kolluk kuvvetinin gözaltı, tutuklama yapması ele alınacak. Bu konuya ilişkin DEM Parti'nin oluşturduğu kriz masasının çalışmaları da değerlendirilecek başlıklar arasında yer alıyor. Parti'nin geçen günlerde Suriye'nin kuzeyine yönelik salıdırılar sonrasında Türkiye'nin Mürşitpınar ve Nusaybin sınır kapılarında insani koridor açması çağrısı ve konuya ilişkin yaptığı siyasi parti ve sivil toplum örgütü ziyaretleri de değerlendirilecek.

Öte yandan, MYK toplantısında, 6 Şubat depremlerine yönelik anmalar başta olmak üzere DEM Parti'nin 15 günlük programı da planlanacak.