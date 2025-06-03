DEM Parti’nin talepleri sonbahara kaldı

PKK’lıların salıverilmesini içerdiği iddia edilmesi nedeniyle tartışılan infaz yasasının Meclis’e sunulması DEM Parti ve AKP arasındaki anlaşmazlık nedeniyle gecikmişti. Adalet Komisyonu’ndan geçen yasa teklifinde DEM Parti’nin talepleri yer almadı. 2020’de pandemi nedeniyle açık cezaevinde bulunanlara verilen Covid izni, 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılmış, ancak bu tarihten önce suç işleyip cezası kesinleşmeyen hükümlüler düzenlemeden yararlanamamıştı.

Taslak çalışmasında 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ve halen cezaevinde hükümlü olanların üç yıl erken denetimli serbestlik kapsamına alınması planlanıyordu. Söz konusu madde, teklifte yer almadı. Covid tahliyelerinin yeni bir düzenlemeyle TBMM’nin yeni yasama yılında tekrar ele alınması planlandı. Teklifte yer almayan değişiklikler için ise sonbahar işaret edildi.

Yasanın Kurban Bayramı öncesinde yangından mal kaçırırcasına çıkarılmaya çalışıldığına işaret eden İYİ Parti kurmayları, tartışmalı maddelerin sonbahardaki yargı paketine ekleneceğini öne sürüyor. Parti kaynakları, Genel Kurul’dan bayram öncesi geçmesi beklenen yasayla nabız yoklandığını kaydeden kurmaylar, “Halkı yavaş yavaş alıştıracaklar. DEM Parti ile uzlaşamama gibi bir durum yok. Stratejik bir süreç yürütülüyor” yorumunu yapıyor. Yasa teklifinin de hızlı bir şekilde yürürlüğe sokulacağının altı çiziliyor.