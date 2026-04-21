DEM Parti önergelerle ‘ana dil’ konusu soruyor, iktidar ‘sorun yaşanmadığını’ belirtiyor: İktidardan DEM Parti’ye ‘ana dil’ yanıtları

DEM Parti, yeni çözüm süreci komisyonunun ortak raporundaki “Doğuştan gelen, dokunulamaz ve devredilemez nitelikteki, insan onurunun vazgeçilmez bir parçası olan temel hak ve özgürlüklerin tam ve eksiksiz kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması hedefiyle mevzuat gözden geçirilmelidir” ifadelerini işaret ederek başta ana dilde eğitim olmak üzere Kürtçe’nin kullanımı konusundaki taleplerini gündeme getiriyor. Milletvekilleri de ana dilde eğitim ve Kürtçe’nin kamu hizmetlerinde kullanımı ile ilgili bakanlara soru önergeleri yöneltiyor. Bu kapsamda, ana dilde eğitim konulu bir soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; Yaşayan Diller ve Lehçeler Dersi başlığı altında seçmeli olarak Kürtçe, Lazca, Gürcüce, Abazaca, Adığece, Arnavutça ve Boşnakça eğitim verildiğini belirtti. Bu dersin zorunlu olmasıyla ilgili bir çalışmaları olmadığını belirten Tekin, “seçmeli derslerin yetersiz olduğuyla ilgili bir tespitlerinin olmadığını” söyledi.

85 ÖĞRETMEN, 35 BİN ÖĞRENCİ

Seçmeli Kürtçe dersleri için son 4 yılda 85 öğretmen ataması yapıldığını aktaran Tekin, Kurmançça ve Zazaca olarak verilen Kürtçe derslerini geçen yıl 257 okulda 35 bin 416 öğrencinin seçtiğini aktardı. Tekin, “2023-2024 eğitim öğretim yılında; 153 okulda 21 bin 559 öğrenci Kurmancî, 25 okulda 3 bin 244 öğrenci Zazaki, 3 okulda 45 öğrenci Lazca, 17 okulda 431 öğrenci Adığecе dersini seçmiştir. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ise; 219 okulda 30 bin 862 öğrenci Kurmancî, 38 okulda 4 bin 554 öğrenci Zazaki, 3 okulda 39 öğrenci Lazca, 10 okulda 401 öğrenci ise Adığece dersini seçmiştir” bilgisini paylaştı.Tekin, Türkçe dışı ders materyali hazırlanıp hazırlanmayacağı sorusuna karşı da “ders materyali çalışmasında önceliklerinin zorunlu dersler olduğunu” belirtti.

‘İLETİŞİM SORUNU YAŞANMIYOR’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, kamusal hizmetlerde Kürtçe kullanılmasıyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta “Bakanlığımız görev alanına giren elektrik ve doğal gaz dağıtım alanlarında ilgili dağıtım şirketleri genellikle yerelde ikamet eden vatandaşlarımızı istihdam ettiği için Türkçe bilmeyen vatandaşlarımız herhangi bir iletişim problemi yaşamamakta, ayrıca bu yönde bir problem yaşandığına ilişkin bakanlığımıza iletilmiş herhangi bir bildirim de bulunmamaktadır” dedi.

DİĞER BAKANLAR NE DEMİŞTİ?

Öte yandan; diğer bakaların da geçmiş dönemlerde, komisyonun ortak raporu tamamlanmadan önce ana dille ilgili yanıtladığı soru önergeleri bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yılın Haziran ayında bakanlığın sunduğu hizmetlerde Kürtçe kullanımına ilişkin bir soru önergesine verdiği yanıtta “Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Türkçe, uluslararası konuşma dilinin ise İngilizce olması nedenleriyle; tüm hizmetler Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilmektedir” demişti. Aynı konudaki bir başka önergeye geçen yılın Mayıs ayında yanıt veren Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı yine Türkçe ve İngilizce kullandıklarını söylemişti. Çevre Bakanı Murat Kurum ise, sadece resmi dil olan Türkçe ile hizmet verdiklerini belirtmişti. Geçen yıl bakanlığın hizmetlerinde Kürtçe kullanılması sorulunca anayasının değişmez maddeleri üzerinden resmi dilin Türkçe olduğu belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bu yıl aynı sorunun tekrar sorulması üzerine “ilgili mevzuatlara uygun olarak hizmet verdiklerini” kaydetti.