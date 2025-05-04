DEM Parti taleplerinin, PKK’nin silah bırakmasını hızlandıracağı konuşuluyor: Süreç paketi bekliyor

Yayınlanma: 04.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2025 - 05:09

DEM Parti heyeti ile Bakan Tunç arasındaki görüşmede; DEM Parti heyeti yasal taleplerini içeren bir dosya da sundu. Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Koçyiğit, “Öncelikle konuşma başlığımızın, Öcalan’ın çalışma, sağlık koşulları olduğunu ifade etmek isterim. Bu konuda bakana, ‘Tecrit koşullarında bu sürece Öcalan’ın katkı sunamayacağını, sürecin ilerletilmesi açısından Öcalan’ın koşullarının en önemli başlık olduğunu ve derhal, bir an önce artık bu koşulların amasız fakatsız düzeltilmesi gerektiğini’ kendilerine ifade ettik. Yine Öcalan’ın görmek istediği, görüşmek istediği bazı aydınların, yazarların, gazetecilerin adaya gitmesi, onunla temasta bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizdik” dedi.

‘TOPLUMUN BEKLENTİSİ BÜYÜK’

Bu görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise 29 Nisan’da partisinin grup toplantısında görüşmeye değinerek sürece ilişkin 10. yargı paketini işaret etti. Hatimoğulları, “Bu görüşmeden sonra bizler her gün onlarca telefon alıyoruz. Acaba yargı paketinde ne olacak? Acaba bizim çocuklarımızı kapsayacak mı? Bu sorularla çok karşılaşıyoruz ve toplumun beklentisi bu anlamıyla artık çok büyük. Başta Abdullah Öcalan’ın iletişim ve çalışma özgürlüğü olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır. Sorumluluk artık onlardadır” dedi.

10’UNCU YARGI PAKETİ KRİTİK

Kulislerde Meclis’e önümüzdeki hafta sunulması beklenen 10’uncu yargı paketinde DEM Parti heyeti ile Bakan Tunç arasındaki görüşmenin ne kadar yansıdığının önemli olduğu konuşuluyor. Kaynaklar; 10’uncu yargı paketinde başta Öcalan’ın koşullarının iletişim kurmasına yönelik hafifletilmesi ile hasta mahpusların tahliyesinin önü açılması ve “örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme” maddesine yönelik Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı kapsamında düzenlemenin olmasının sürecin olumlu ilerlemesinde önemli bir adım olacağına işaret ediyor.