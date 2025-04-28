DEM Parti'den Ahmet Türk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yayınlanma: 28.04.2025 - 20:43

Güncelleme: 28.04.2025 - 20:43

Parti tarafından yapılan açıklama sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Açıklamada "Bir süredir tedavi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyo terapiye başladı. Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan fotoğrafta ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve DEM Partili Ahmet Türk yer aldı.