DEM Parti'den Ahmet Türk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, bir süredir tedavi gören Ahmet Türk'ün kemoterapi sürecini başarıyla atlattığı, radyo terapiye başladığı bildirildi.

DEM Parti'den Ahmet Türk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama
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ANKA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 20:43

Parti tarafından yapılan açıklama sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Açıklamada "Bir süredir tedavi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyo terapiye başladı. Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan fotoğrafta ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve DEM Partili Ahmet Türk yer aldı.


Etiketler: #Dem Parti #ahmet türk #sosyal medya

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