DEM Parti'den CHP'ye dayanışma ziyareti: 'Herkes aklını başına alsın'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:58

Güncelleme: 20.03.2025 - 15:02

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ve dayanışma mesajlarını iletmek üzere Saraçhane'de bir araya geldi.

"NEVRUZ MEYDANLARI İLE SARAÇHANE’Yİ AYRI GÖRMÜYORUZ"

DEM Parti heyetine teşekkür eden Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek olayları gerçek tehditleri gerçek dayanışmayla hep birlikte omuzluyoruz. Sosyal medyada bazı manipülasyonlar oluyor. Nevruz kutlamalarını alıntılayıp 'İmamoğlu gözaltındayken DEM Partililer halay çekiyor' gibi. İfadelerin hiçbirine ne ben ne de herhangi bir CHP’li itibar ediyor. Nevruz en başta baharı karşılamadır, umuttur, birlikteliktir ve barıştır. Biz Nevruz meydanları ile Saraçhane’yi ayrı görmüyoruz. İkisi de dayanışma örneğidir. Nevruzda çekilen halayı İmamoğlu ile dayanışma olarak görürüz. Herkesi akşam saat 20.30'da Saraçhane'ye bekliyorum.

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR"

Özel’in konuşmasından sonra söz alan Hatimoğulları, yaşanılanları 'halkın iradesine yapılmış bir darbe' olarak nitelediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu barışa ve demokrasinin tesis edilmesi için yürütülen sürece sabotajdır. Seçme ve seçilme hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Seçme hakkı kaldırıldığında demokrasi namına hiçbir şey kalmaz. Türkiye sadece dün bu yaşanan operasyonla beraber bir anda yüzde 3 oranında fakirleşti. Türkiye dün yoksullaştı. 85 milyon insan herkesten ve her siyasi iradeden daha büyüktür.

Yurttaşlar demokrasiye ihtiyaç duyuyor. Toplumsal barış ancak böyle sağlanır. Demokrasi ve adalet yoksa toplumsal barış yoktur. Buradan sesleniyoruz: Herkes aklını başına alsın. Türkiye insan haklarını ortadan kaldıran, seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldıran anlayışı asla kabul etmiyoruz. Bu darbeci anlayışı asla kabul etmiyoruz. Sayın İmamoğlu ve gözaltında olan tüm herkesin serbest bırakılmasını talep ediyoruz."