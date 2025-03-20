Özgür Özel geceyi Saraçhane'de geçirecek: Yarın da yurttaşlara seslenecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geceyi Saraçhane'deki İBB binasında geçirecek. Özel, yarın akşam saat 20:30’da bir kez daha yurttaşlara seslenecek.

Özgür Özel geceyi Saraçhane'de geçirecek: Yarın da yurttaşlara seslenecek!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geceyi Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında geçiriyor.

CHP lideri Özel, yarın gün boyunca Saraçhane’de olacak, akşam saat 20:30’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde halk buluşmasında yurttaşlara seslenecek.


Etiketler: #Özgür Özel #CHP #Ekrem İmamoğlu #Saraçhane

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