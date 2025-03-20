Özgür Özel ve Gültekin Uysal'dan Saraçhane'de ortak açıklama: 'Tüm İstanbulluları Saraçhane'ye davet ediyorum'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:18

Güncelleme: 20.03.2025 - 14:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ve dayanışma mesajlarını iletmek üzere Saraçhane'de bir araya geldi.

"TÜM İSTANBULLULARI SARAÇHANE'YE BEKLİYORUZ"

İki lider, yaşanan süreci değerlendirdi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Sizlerin de takip ettiği gibi dün sabah o kötü haberleri aldığımızdan sayın İmamoğlu ve belediye başkanlarımız, 100'ün üzerinde arkadaşımız gözaltına alındığından itibaren İstanbul'a geldik, sayın Dilek İmamoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinden sonra Saraçhane'ye geldik. İBB'nin Saraçhane binasında o andan itibaren ayrılmaksızın burada bulunuyoruz.

İlk andan itibaren tüm siyasi partilerden, bütün muhalefet partilerinden eksiksiz ve çok kuvvetli bir destek, dayanışma görüyoruz. Dün burada Saraçhane'de daha önce toplanma yasağı ilan edilmesine rağmen, metrolar çalışmaz, otobüsler yokken on binler, yüz binler buraya aktılar ve Türkiye'nin tümündeki duygu Saraçhane'ye aktı. Bugün yine saat 20.30'da Mansur başkanımızla birlikte burada olacağız ve tüm İstanbulluları buraya bekliyoruz.

Dünkü kaygıları, korkuları gördünüz. Bizim demokrasi anlayışımız içinde kimsenin burnu bile kanamadan burada demokratik tepkiler gösterilerek, çok önemli tepkiler, çok önemli bir birliktelik, çok önemli bir resim, mesaj verildi.

Bugün yine burada hep birlikte olacağız. Yarın akşam da burada hep birlikte olacağız. Ümit ediyorum yarın akşam çok sayıda siyasi parti dayanışma için geliyor, ziyaret ediyorlar. Yarın siyasi partilerin de katılımı olduğu bir birlikteliği müjdeliyebiliriz.

Ben bu akşam saat 20.30'da tüm İstanbulluları Mansur başkanımızla birlikte, Ekrem başkanımıza destek vermek üzere Saraçhane'de bekliyorum.

Bugün de ilk andan itibaren en kuvvetli desteği veren Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal'a bir kez daha teşekkür ederim."

Özel'in ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal kürsüye geldi.

"ZAMAN AYARLI BİR SÜREÇ..."

Uysal şu açıklamalarda bulundu:

"Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğunu ve herkes biliyor anayasayı yasaları çiğneyerek yargıya talimat verildiğini, bu dava sürecinin başladığını...

Adını koymamız gereken bir zaman dilimi içerisindeyiz. Cumhuriyet'in 20 yıllık bir Fetret Dönemi sonunda siyasi islamcıların, AKP'nin, Erdoğan'ın demokrasi görünümlü oyununun sonuna geldiğimizi tüm vatandaşlarımızın idrak etmesi gerektiğinin kanaatindeyiz. Demokrasi meşruiyeti yok olmuş, yok edilmiş, idarenin, yürütmenin, anayasaya yasalara rağmen talimat alarak yok etmiş yargının adeta kazanda kaynayan kurbağa misali hiçbir vatandaşımızın buna teslim olmaması gerektiği kanaatindeyiz.

"DÜNÜMÜZÜ ÇALANLARA YARINLARIMIZI ÇALDIRMAYACAĞIZ!"

Sayın İmamoğlu'nun şahsında niçin buralara geldiğini biliyoruz. 2024 yerel seçimler sonrası sandıktan artık bir başarı hikayesi yazamayacağını görenler demokratik rekabeti yok etmek adına planlı bir şekilde zaman ayarlı bir süreç işlettiklerine de şahit oluyoruz.

Türkiye'de algının yönetilmeye çalışıldığını görüyoruz; Asla dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırmayacağımızı ifade ediyoruz."