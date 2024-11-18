DEM Parti'den Figen Yüksekdağ'a başsağlığı mesajı

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Hüseyin Yüksekdağ hayatını kaybetti. DEM Parti Eş Genel Başkanları, Yüksekdağ'a, "Sevgili Figen Yüksekdağ, haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğu süre boyunca hem babasını hem de iki kardeşini kaybetti" sözleri ile başsağlığı diledi.

DEM Parti'den Figen Yüksekdağ'a başsağlığı mesajı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 20:35

8 yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Hüseyin Yüksekdağ hayatını kaybetti. 

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yüksekdağ'a, şu sözlerle başsağlığı diledi:

"Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı ve mücadele arkadaşımız Figen Yüksekdağ’ın abisi Hüseyin Refet Yüksekdağ’ın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sevgili Figen Yüksekdağ, haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğu süre boyunca hem babasını hem de iki kardeşini kaybetti. 

Ani bir şekilde aramızdan ayrılan Hüseyin Refet Yüksekdağ’a rahmet diliyor, Figen Yüksekdağ’ın acısını paylaşıyor ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."


Etiketler: #Dem Parti #Figen Yüksekdağ #başsağlığı

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