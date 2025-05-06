DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder afişi... 'Barış' mesajı yer aldı!

DEM Parti Genel Merkezi'ne geçen günlerde yoğun bakımda yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in afişi asıldı. Afişte, "Güle güle Sırrı Abi, sana söz büyük barış bu ülkeye gelecek" ifadeleri yer aldı.

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder afişi... 'Barış' mesajı yer aldı!
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ANKA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 10:49

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18'inci gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Önder, 15 Nisan tarihinde İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Sırrı Süreyya Önder, İstanbul'daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

DEM Parti Genel Merkezi'ne bugün Önder'in afişi asıldı. Afişte, "Güle güle Sırrı Abi, sana söz büyük barış bu ülkeye gelecek" ifadeleri yer aldı.


Etiketler: #afiş #Dem Parti #Sırrı Süreyya Önder #TBMM

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