Sırrı Süreyya Önder'in ismi Diyarbakır'da caddeye verilecek
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in adı, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir caddeye verilecek.
Çınar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nda, 3 Mayıs'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in adının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Derman Caddesi'ne verilmesi için önerge sunuldu.
Önerge oy birliği ile kabul edildi.
Resmi sürecin tamamlanmasının ardından caddeye yeni tabela asılarak isim değişikliği gerçekleştirilecek.
Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #diyarbakır
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