DEM Parti'den 'Suriye' açıklaması

DEM Parti Suriye'de süren olaylara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

DEM Parti'den 'Suriye' açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 22:11

DEM Parti Suriye'de devam eden olaylara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de son günlerde gelişen çatışmalar ve savaş hali nedeniyle Tel Rıfat ve Halep bölgesinde bulunan ve saldırgan çetelere biat etmeyenler,  Kürtler, Araplar ve diğer halklar yeni bir katliam tehdidi ile karşı karşıyadır. Özellikle Tel Rıfat'a sığınan on binlerce insan ve bölgenin yerleşik halkı saldırgan çetelerin hedefindedir. Siyasi çevreleri, demokrasi güçlerini, savaş karşıtlarını, insan hakları savunucularını, sivil toplum kuruluşlarını, uluslararası toplumu ve kurumları gelişmelere seyirci ve sessiz kalmamak için demokratik zeminde sesini yükseltmeye ve tepki göstermeye çağırıyoruz."


Etiketler: #Dem Parti #suriye

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