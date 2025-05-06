DEM Parti'den 'Üç Fidan' mesajı

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:19

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:19

DEM Parti, idam edilmelerinin 53'üncü yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için bir mesaj paylaştı.

"DENİZ VE YOLDAŞLARININ İDAMI BU ÜLKEYE KARŞI IŞLENMIŞ BİR BÜYÜK GÜNAHTIR"

Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye halklarının eşitlik, özgürlük ve sosyalizm ideallerini gerçeğe dönüştürmek için yola çıkan ve bu uğurda yaşamlarını feda eden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı özlem ve minnetle anıyoruz. Darağacına giderken bile 'Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği' diye haykıran Deniz ve yoldaşlarının idamı bu ülkeye, halka ve geleceğe karşı işlenmiş bir büyük günah olarak varlığını korumaktadır. Onları idam edenler Türkiye halklarının vicdanında mahkum edilirken; hayatlarını halka adayan Üç Fidan, aradan geçen yarım asra rağmen gittikçe büyüyen bir sevgiyle milyonların yüreğinde taht kurmuştur. Adanmışlığın, fedakarlığın ve büyük yaşamanın timsali olan Üç Fidan’ın yaktığı meşale, bugün hem bizlerin hem de eşitlik ve özgürlük isteyen herkesin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Anılarına bağlılık sözüyle, sevgi ve minnetle anıyoruz. Asla unutmayacağız."