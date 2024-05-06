CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı

Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:17

Güncelleme: 06.05.2024 - 11:26

68 Kuşağı’nın önde gelen isimlerinden ve “üç fidan” olarak bilinen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, mezarları başında anıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’liler; 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Anma Töreni'ne katıldı.