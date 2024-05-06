CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’liler, 6 Mayıs 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı.
68 Kuşağı’nın önde gelen isimlerinden ve “üç fidan” olarak bilinen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, mezarları başında anıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’liler; 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Anma Töreni'ne katıldı.
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