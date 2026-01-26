Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Partili Bozan: ‘Eylem sonrası açılan ateşle 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti’

26.01.2026 00:09:00
ANKA
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Tarsus’ta Suriye’deki gelişmelere ilişkin düzenlenen bir eylemin ardından dağılan gruba ateş açıldığını, saldırıda 24 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin’in Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde Suriye’de yaşananlara ilişkin yapılan eylem sonrasında dağılan gruba ateş açıldığını ve 24 yaşındaki bir gencin saldırı sonucunda yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Ali Bozan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Düşmanlığınız batsın! Söyleyecek söz bulamıyorum. Tarsus Gazipaşa Mahallesi'ndeki Rojava eylemimizin ardından dağılan gençlerimize yönelik silah sıkan caninin biri, evinin balkonundaki 24 yaşındaki Kobanê’li Baran Abdi’yi başından vurarak katletti” iddiasında bulundu.

