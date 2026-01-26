DEM Partili Bozan: ‘Eylem sonrası açılan ateşle 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti’

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin’in Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde Suriye’de yaşananlara ilişkin yapılan eylem sonrasında dağılan gruba ateş açıldığını ve 24 yaşındaki bir gencin saldırı sonucunda yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Ali Bozan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Düşmanlığınız batsın! Söyleyecek söz bulamıyorum. Tarsus Gazipaşa Mahallesi'ndeki Rojava eylemimizin ardından dağılan gençlerimize yönelik silah sıkan caninin biri, evinin balkonundaki 24 yaşındaki Kobanê’li Baran Abdi’yi başından vurarak katletti” iddiasında bulundu.