DEM Parti'li Gergerlioğlu'ndan 'Ümit Özdağ' tepkisi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 13:04

Güncelleme: 22.01.2025 - 13:04

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında büyük bir skandal yaşandığını belirtti.

Gergerlioğlu, yangından hem Kültür ve Turizm Bakanlığ'ının hem de Bolu Belediyesinin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Otelde yangın için tedbir alınmamasını eleştiren Gergerlioğlu, "Sorumluluğu birbirine atmaya çalışan bakanlık ve belediyeyi görüyoruz. Sorumluluk ikisinde de. Bakanlık ve belediye hesap vermeli. Kimin sorumlu olduğu yönetmeliklerle belli değil mi?" diye konuştu.

''BÜYÜK BİR GARABET''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına da tepki gösteren Gergerlioğlu, "Büyük bir garabet. Özdağ'ı burada yıllarca eleştirdim ama Özdağ'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasına karşı çıkıyorum. Bu sözleri tutuklanma gerekçesi olamaz. İfade özgürlüğü bağlamında değerlendiriyorum. Tutuklanarak yargılanmasına sebep olacak suçlar değil." değerlendirmesinde bulundu.