DEM Partili ilçe başkanına 7 buçuk yıl hapis cezası

Yayınlanma: 19.12.2023 - 13:41

Güncelleme: 19.12.2023 - 13:41

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ile Dilan Kılıç Karakoyun hakkında; 23 Ocak 2021'de o tarihte HDP Esenyurt İlçe Binası'na yapılan operasyon kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ayrı ayrı 25 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar açıklandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ercan Sağlam ve sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Dilan Kılıç Karakoyun ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Savunma yapan Dilan Kılıç, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuduğunu ve öğrencilik yıllarında kendisinden siyasi bir şeyler akıtmak için faaliyet yürüttüğünü ve hakkındaki üyelik ve propaganda suçlamalarını kabul etmediğini söyledi.

Sanık Kılıç Karakoyun'un avukatları, müvekkillerinin beraatlarını, mahkeme aksi kanaateyse lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ettiler.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ercan Sağlam’a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. Mahkeme, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise Sağlam'ın beraatına karar verdi.

Mahkeme, Dilan Kılıç Karakoyun’un ise her iki suçtan da beraatına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Ocak 2021'de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Esenyurt Güvenlik Büro Amirliği görevlilerince yapılan sosyal medya araştırmalarında, sosyal medya üzerinden bir kullanıcının "Burası HDP'nin İstanbul Esenyurt ilçe binası. Gereken yapılmalıdır" yazılı paylaşımı içerisinde HDP yazı ve sembolleri bulunan oda içerisinde Esenyurt Belediyesi logolu bir görevlinin dezenfekte işlemi yaptığı ve bu yazı ile semboller arasında Abdullah Öcalan'ın posterleri ile materyalleri olduğu belirtildi.

İddianamede, aramada el konulan harici disk, hard disk ve bilgisayarlarda ise PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslarca yazıldığı değerlendirilen raporlar, terör örgütünün içerisinde faaliyet göstermekteyken öldürülen örgüt mensuplarının ailelerine karşılık gelen "Değer Ailelerine" ilişkin listeler, PKK/KCK-YPG/YPJ terör örgütü simge eden sözde bayraklar ile açık alanda çekilen sivil kişilere ait fotoğraflar ve PKK/KCK terör örgütü elebaşının fotoğraflarının yer aldığı HDP Esenyurt İlçe Yerleşkesi'nde çekilen fotoğrafların bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.