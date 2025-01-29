Genel Kurul’da ’kayyum’ protestosu

TBMM Genel Kurulu, Siirt Belediyesi’ne kayyum atanması üzerine DEM Partililerin protestosu ile açıldı.

Genel Kurul’da ’kayyum’ protestosu
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İHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:32

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan tarafından açıldı. DEM Parti milletvekilleri, Siirt Belediyesi’ne kayyum atanmasını protesto etti

DEM Partililer bir süre slogan attı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.

Oturumu tekrar açtıktan sonra da DEM Parti milletvekilleri sıralara vurarak protestolarını sürdürdü.


Etiketler: #TBMM Genel Kurulu #Dem Parti #kayyum

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