Genel Kurul’da ’kayyum’ protestosu
TBMM Genel Kurulu, Siirt Belediyesi’ne kayyum atanması üzerine DEM Partililerin protestosu ile açıldı.
TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan tarafından açıldı. DEM Parti milletvekilleri, Siirt Belediyesi’ne kayyum atanmasını protesto etti
DEM Partililer bir süre slogan attı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.
Oturumu tekrar açtıktan sonra da DEM Parti milletvekilleri sıralara vurarak protestolarını sürdürdü.
Etiketler: #TBMM Genel Kurulu #Dem Parti #kayyum
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