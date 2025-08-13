DEM Partili milletvekillerinden 'komisyon' açıklaması

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyon üyesi olan DEM Parti milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek, sürece ilişkin ortak bir açıklamada bulundu.

"'SEN-BEN' KISIRLIĞINA DÜŞÜLMEDEN..."

Son toplantıdaki başlıklara dikkat çekilen açıklamada, şunları kaydedildi:

Meclis’te kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' üçüncü toplantısını dün tamamladı. Bu toplantıda komisyonun işlevine, amacına ve işleyişine yönelik görüşler kapsamlı olarak ifade edildi.

Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl çözümü için demokratik bir zeminin geliştirilmesi ve bu zeminin olgunlaştırılması, Meclis’in üzerine düşen tarihsel rolü gerçekleştirmesi ve zamanı her anlamda iyi değerlendirmesi gereken bu komisyonun çalışmalarına bağlıdır.

Bütün tartışmalardan ve değerlendirmelerden hareketle diyebiliriz ki komisyon tüm toplumsal kesimlerin hassasiyetlerini gözeten bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Komisyona üye veren partilerin, toplumun rızasını oluşturmakta tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu özellikle vurgulamak isteriz. Toplumsal barışın sağlanması, atılacak adımların kapsayıcı olmasına ve sürecin ihtiyaçlarını gören bir yerden yapılmasına bağlıdır. 'Sen-ben' kısırlığına düşülmeden, adımların atılmasında dikkatli ve hassas davranılması şarttır.

"ORTAK GELECEĞİ ORTAKLAŞARAK KURMAK SORUMLULUĞU HEPİMİZİNDİR"

Önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günleri, komisyona üye veren partilerin ortaklaşmasıyla oluşturulacak isim ve kurum havuzu kapsamında dinlemeler olacaktır. Çatışmalı süreç boyunca yaşamını kaybeden, mağdur olan ve süreçten olumsuz etkilenen tüm kesimler komisyonda dinlenecektir. Aynı zamanda çatışmalı süreçlerin çözümünde oluşturulacak hukuki ve siyasal zemin hakkında uzmanlığı olan hukuki ve akademik çevrelerin de görüş ve önerilerinin alınması, komisyon çalışmalarını kolaylaştıracak bir adım olacaktır.

Bu dinlemelerin ardından komisyon, süreç kapsamında yapılması gereken ve demokratik entegrasyonu da kapsayan yasal düzenlemelere dair çalışmalarını yürütecektir. Demokratikleşmeyi hedefleyen ve sürecin ihtiyacı olan yasal düzenlemelere dair önerilerin ele alınması ve kapsamlı bir tartışmayla sonuçlandırılması büyük önem taşımaktadır. Demokratik siyasetin ve toplumsal barışın gücü ancak bu yolla sağlanabilecektir.

Hem yerel hem de bölgesel zeminde kardeşliği eşitlik temelinde yeniden güçlendirmek, kardeşlik hukukunu tesis etmek, ortak geleceği ortaklaşarak kurmak sorumluluğu hepimizindir. Bu kapsamda gerek partimizin gerekse komisyona dahil olan diğer partilerin gerekli kapsayıcılığı, özeni ve sürecin gerektirdiği cesareti göstereceğine olan inancımızı koruyoruz."