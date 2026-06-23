DEM Partili Tülay Hatimoğulları gündeme taşımıştı: TBMM Genel Sekreterliği'nden 'çıplak arama' iddiasına yanıt

TBMM Genel Sekreterliği, DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta Meclis yerleşkesine giren bir gazeteciye yapılan arama ile ilgili ifadeleri üzerine yazılı açıklama yaptı.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün gerçekleştirilen DEM Parti Grup Toplantısında iddia edilen hususlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. TBMM Yerleşkesi'ne girişler TBMM Güvenlik Yönetmeliği uyarınca yürütülmektedir. TBMM Güvenlik Yönetmeliğinin 8’inci maddesi hükmü gereğince ziyaretçiler güvenlik uygulamasına tabi tutulmaktadır. Bu uygulama asla 'çıplak arama' veya 'buna yaklaşan' bir eylem içermemekte, ziyaretçiye ve kişiye göre farklılık arz etmemektedir.

Bu çerçevede ziyaretçilerin hangi grup toplantısına katılacakları veya kimi ziyaret edecekleri önem taşımamaktadır. Bütün ziyaretçiler aynı güvenlik prosedürlerine tabi tutulmaktadır. Anılan Yönetmeliğin 10’uncu maddesi gereğince Parlamento Muhabiri olmayan basın mensupları ise Geçici Basın Kartı verilerek ve ziyaretçi kabul salonuna yönlendirilmeden, dedektörden geçirilerek yerleşkeye kabul edilmektedir.

Güvenlik prosedürü mezkur yönetmeliğin kabul edildiği 2012 yılından bu yana aynı şekilde uygulanmakta olup 23 Haziran 2026 tarihli DEM Parti Grup Toplantısında dile getirilen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."

NE OLMUŞTU?

Tülay Hatimoğulları, bugün TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta Meclis yerleşkesine giren bir gazeteciye yapılan aramaya ilişkin, "Grup toplantılarını takip etmek üzere Meclis'e girmek isterken kadın gazetecilere kapıda çıplak aramaya varacak bir girişimde bulunulmuş. Bu korkunç bir şeydir. İnsan onurunu zedeleyen bu davranış hakkında gerekli inceleme Meclis Başkanlığı tarafından acilen başlatılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.