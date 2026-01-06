DEM Partili Tülay Hatimoğulları konuştu: MHP'li yöneticilere seslendi, iktidardan yeni yıl taleplerini sıraladı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Meclis Grup Toplantısı’nda konuştu.

Hatimoğulları'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanı Hatay'a gitti, çökmüş binalar brandalarla kapatıldı. Basına 'Her şey harika' haberleri yaptırıldı. Hala insanlar deprem bölgesinde konteynerlerde yaşıyor ve onlar diyor ki, 'Deprem bölgesini güllük gülistanlık yaptık.' O bölgede hala elektrik kesintisi devam ediyor. Yılbaşında Hatay'daydım. Günlerce mahallede çok sayıda elektrik kesintisi yaşandı. 2026'ya elektriksiz girdiler.

Hasta tutsaklar hala hapiste. AİHM kararları uygulanmadı. Demirtaş, Yüksekdağ, Kavala, Atalay hala hapiste. Buradan sevgili Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş şahsinde bütün siyasi mahpusların yeni yılını kutluyorum, onlara selam ve sevgi gönderiyorum.

Çok büyük bir umut sığdırdık 2025 yılına. 27 Şubat'ta Asrın Çağrısı gerçekleşti. Sayın Öcalan'ın yaptığı çağrı ile barış için umut sunuldu. PKK kendini feshetti. Demokratik mücadeleyi esas alacağını duyurdu. Kürt halkı barış iradesini çelikten bir duruşla ortaya koydu, dünya şahittir.

"DEVLET NE YAZIK Kİ BEKLENTİLERİ HENÜZ KARŞILAYAMADI"

TBMM'de bir komisyon kuruldu, önemli dinlemeler gerçekleştirdi. İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. Devlet, iktidar 2025'te toplumsal beklentileri ne yazık ki henüz karşılayamadı. Bu yıl bizler biliyoruz ki bu anlamı ile hepimize çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. 2026'da barış ve demokrasiyi hep birlikte büyütme sorumluluğu ile karşı karşıyayız.

Süreç belirsizliklerle yönetiliyor, bu barışı ilerletmiyor. Barış cesaret ve kararlı irade ister. Barış süreci belirsizliğe terk edilemez, zamana yayılamaz. Başka siyasal dosyaların gölgesine sıkıştırılamaz. Bu süreç TBMM'den geçirilecek Barış Paketi ile ilerleyebilir.

TALEPLERİ SIRALADI

Sayın Abdullah Öcalan'ın özgür iletişim ve haberleşme koşulları sağlanmalıdır.

Ortak konsesüs ile bir komisyon raporu açığa çıkmalıdır. Kırmızı çizgiler dayatmak yerine çözüme hizmet edecek perspektif ile rapor yazılmalıdır.

PKK'ye ve sonuçlarına ilişkin özel bir yasa çıkarılmalıdır.

Kayyım rejimi son bulmalıdır.

Demokratik entegrasyon yasası çıkarılmalı.

İnfaz hukukunda adil düzenlemeler yapılmalıdır.

Siyasi tutsaklar serbest bırakılmalıdır.

"MUHALEFETİN SORUMLULUĞU ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAK OLMALI"

Barış oy hesabına, anketlere, farklı ajandalara kurban edilemez. İktidarın sorumluluğu süreci ertelemek değildir. Muhalefetin sorumluluğu ise seyirci olarak izlemek değil demokratik çözümün bir parçası olmak olmalıdır. 2026'dan umudumuz: Barış kazanacak, demokrasi, emek kazanacak. Bu da halkımıza sözümüz olsun.

Dünya güç siyasetinin sert ikliminden geçiyor. Böyle dönemlerde içeride kavga eden ülkeler dışarıda savrulur. İç barış Türkiye halklarının güvenliğinin sigortasıdır. Artık sadece Orta Doğu değil, Avrupa da Amerika kıtası da harp meydanıdır.

ABD'nin Venezuela saldırısı, 21. yüzyılda emperyalizmin geleceği sınırları göstermektedir bize. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu korsanvari tutumu asla kabul etmiyoruz. Venezuela'da yaşananlar narko-terör ve uyuşturucu ile mücadele ile normalleştirilmeye çalışılıyor. Burada hedeflenen rejim değişikliğidir.

"EVİNİZİN İÇİNİ DÜZELTMENİZ GEREKİYOR"

İran rejimi demokratikleşmeyi reddetti. Kadınları saldırmaya devam ediyor, milyonlarca insan hakkını aramak için meydanlarda. Son protestolarda onlarca sivil katledildi. Saldırılar yoğunlaşıyor. Bunu kabul etmek asla mümkün değildir. Başta İran ve Türkiye olmak üzere bu iki ülke emperyalistler tarafından oynanan oyunları bozmak istiyorsa bunun için atılacak adımlar bellidir: İçerideki baskılara son vermek. Evinizin içini düzeltmeniz, halklarla barışmanız gerekiyor. Bu hakikat tüm Orta Doğu ülkeleri için geçerlidir.

SDG'yi, Kürtleri tehdit ediyorlar. 'Teslim olun' diyorlar. Bugüne kadar hangi sorun teslimiyetçi anlayış ile çözüldü. Geçici yönetimin mezhepçi yapısının farkında değil misiniz. Orada yaşayan Alevi ve Dürzilere yönelik katliam yaşanırken Kürtlere bu çağrıyı yapmak hangi anlayışa sığar?

"MHP YÖNETİCİLERİNE DE SESLENİYORUM"

Kürtler size ellerini uzatıyor. Farklıları yok sayan Şara rejimini Kürde karşı öne sürmekten vazgeçin. Biz bir kez daha diyoruz ki, 'Tehdit dilinden vazgeçin.' Suriye halklarının bize ihtiyacı var, tehditlere değil. MHP yöneticilerine de sesleniyorum, tehdit dili bölgeye barış getirmez.

Önceki gün Şam yönetimi, özerk yönetim ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantılardan çözüm çıkmasını ümit ediyoruz. Sayın Öcalan'ın da dediği gibi Türkiye bu toplantıda çözümcül bir rol oynamalıdır.

Suriye'den Türkiye'ye yaklaşan esas tehlike görülmelidir. Bu tehlike IŞİD'dir. Yalova'daki çatışmada hayatını kaybeden polislere ben bir kez daha rahmet diliyorum. 10 Ekim Gar Katliamı, Suruç, Reyhanlı ve daha nicesi hakkı ile soruşturulsaydı bugün IŞİD'in bu şekilde Türkiye'nin dört bir yanına üslendiğini görmeyecektik, bu engellenecekti ama ne yazık ki bilerek bunun önü açıldı. Suriye'deki Kürtleri tehdit etmek IŞİD'i cesaretlendirmektedir. Bölge Türkiye için beka sorunu değil, IŞİD'e karşı bir duvardır. IŞİD tehdidini önemseyin."