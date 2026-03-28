DEM Partili Tuncer Bakırhan'ın iddiası: 'Öcalan'ın geçmesi için bir yerleşke var'

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Partili İmralı heyeti, dün İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşmenin iyi geçtiğini açıkladı.

İMRALI'DA ÖCALAN İÇİN YERLEŞKE

Medya Haber kanalında konuşan Bakırhan, Öcalan'ın mevcut pozisyonu ile ilgili çok konuşulan bir iddiaya değindi. Bakırhan, Öcalan'ın geçmesi için bir yerleşke olduğunu ifade etti.

"BİR YERLEŞKE VAR, YAKIN ZAMANDA GELİŞME OLABİLİR"

Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Hem kendisinin hem kalacağı yerin adı konulsun, tanımlansın demiştik. Sayın Öcalan'ın iletişim, yaşam koşulların da bir adı konulsun. Bu düzenlemeler geciktirilmeden halledilsin demiştik. Aslında bir yapı var, sayın Öcalan'ın geçmesi için. Bir yerleşke var ama işte bunun adı nedir, statüsü nedir. Nasıl mevcut yerinden oraya geçerken ne diyeceğiz, nasıl tarif edeceğiz meselesinde artık netleştirilmesi gerekiyor. Ben yakın zamanda da bu konuda gelişmelerin olabileceğini düşünüyorum.

Çünkü böylesine devasa bir mesele 12 metrekarelik bir hücrede ilerletilemez. Tartışılan meseleye uygun bir statü, mekanın oluşturulması gerekiyor. Kürt meselesi çoklu yapıların içerisinde olduğu bir mücadeledir. Bu sürecin layığı ile ilerlemesi için sayın Öcalan'ın kendi yoldaşlarının da düşüncelerini iletebilmesi gerekiyor. Avukatların, heyetlerin daha rahat gidip gelmesi gerekiyor."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı heyetinin Öcalan ile görüşmek üzere adaya gitmeden önce açıklamalarda bulunmuştu.

Doğan, Öcalan için konut inşa edildiğine ilişkin iddialara, "Kamuoyunda konut, ev tartışmaları sürerken şunu söylemiştik. Heyetimizin bize böyle bir bilgilendirme yapmadığını ama bayramdan sonra kuvvetle muhtemel bir görüşme yapıp, bu görüşmede bu konunun belki gündeme gelebileceğini ve varsa bu konuya ilişkin de bir yeni durum bunun da kamuoyuyla paylaşılacağını söylemiştik. Dolayısıyla bu başlıkları da gözettiğimiz zaman yarın yapılacak görüşmenin içeriğinin önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor" demişti.