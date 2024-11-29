Demans hastalığıyla mücadele ediyordu... Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı: Kızlarından duygulandıran paylaşım

Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:21

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:21

Ünlü aktör Bruce Willis, önce afazi, ardından frontotemporal demans hastalığı teşhisiyle zorlu bir süreç yaşıyor. Beynin bazı bölgelerinde işlev bozukluğuna yol açarak konuşma, anlama, okuma ve yazma gibi becerileri etkileyen bu hastalıklar nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis, ailesinin desteğiyle hayatını sürdürmeye devam ediyor.

"EN İYİ BABA"

Willis'in eski eşi Demi Moore’dan olan kızları Tallulah ve Scout Willis, babalarının son fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Tallulah, paylaştığı kareye "En iyi baba" notunu düştü. Willis’in ailesi, aktörün sağlık durumuna ilişkin farkındalık oluşturmak adına sık sık paylaşım yapıyor.





EŞİ EMMA HEMING'DEN AÇIKLAMALAR

Bruce Willis’in eşi Emma Heming, geçtiğimiz haftalarda Town and Country dergisine verdiği röportajda, eşinin hastalığı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Heming, bu sürecin zorluklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı:



"Frontotemporal demans sıkça yanlış teşhis ediliyor, gözden kaçırılıyor ve yanlış anlaşılıyor. Bu yüzden doğru bir teşhis koymak ve çocuklarımı bu konuda eğitmek çok önemliydi."

Heming, Willis ile olan evliliğinden üç, aktörün önceki evliliğinden olan üç çocuğa üvey annelik yapıyor. Eşinin hastalığını çocuklarından saklamadığını belirterek, "Onlar, babalarının yıllar içindeki değişimini gördü. Gerçeği yumuşatmaya çalışmıyorum, onları korumuyorum," dedi.





"DEMANS AİLEMİZİ ALT ETMEYECEK"

Hastalığın tedavisinin olmadığını ve sürekli ilerlediğini ifade eden Heming, çocuklarının durumun ciddiyetini bildiklerini ancak onları bu farkındalıkla büyütmeye çalıştığını dile getirdi.



"Demansın ailemizi alt etmesine izin vermeyeceğim. Bruce bunu istemezdi. Ailem için mücadele ediyor ve biraz da olsa umut besliyorum," diyerek sözlerini tamamladı.